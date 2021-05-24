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Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)

Эксперт назвал стоимость украинской земли (инфографика)

В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли — парламент принял один из последних законопроектов, необходимых для финала земельной реформы.

О том, будет ли земля интересным объектом инвестирования, рассказал управляющий локальными активами компании ICU Григорий Овчаренко во время интенсива “Investinsight”.

«С 1 июля открывается рынок земли. Он сам по себе не является инструментом фондового рынка, но даст возможность запускать инструменты, которые тоже будут связаны с этим рынком. Во-первых, любое физлицо сможет покупать до 100 гектаров. Мы уже знаем, что это будет происходить, в том числе и на цифровых площадках. Все будет просто, понятно, прозрачно. На сегодняшний день стоимость земли от 1 до 2 тыс. долл. У наших соседей стоимость земли как минимум в 5 раз больше», — сообщил он.

Динамика изменения стоимости. После запуска рынка земли в таких странах как Румыния, Польша, Чехия в течении десятилетия: среднегодовой рост стоимости земли в этих странах составлял от 20 до 40%. Это означает, что потенциал роста может быть многократным, уверен эксперт.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

«Существующая валентная доходность колеблется от 8 -14%. Поэтому земля тоже может быть интересным объектом для инвестирования, учитывая, что минимальные паи составляют 2−4 гектара и больше, то это означает, что минимальный объем инвестиций составляет от 4−5 и больше тыс. долларов. Это тот порог входа, который приемлем для многих. Это тот ход, который может быть приемлем в этом году», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2021 года землю смогут купить только физические лица, являющиеся гражданами Украины. Максимальный размер — 100 га на человека (в первом чтении предлагалось продавать до 10 тыс. га одному покупателю).
  • С 1 января 2024 года наряду с физлицами землю смогут покупать также юридические лица с украинской структурой собственности, территориальные общины и государство. При этом максимальный размер покупки может составлять 10 тыс. га.
  • Иностранцы (физические и юридические лица) смогут приобретать землю только в случае положительного голосования на всеукраинском референдуме. Эта норма была внесена ко второму чтению закона. Когда будет проведен референдум — пока не известно.
По материалам Finance.UA
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