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В Украине наблюдается стабильный тренд на восстановление экономики, — Шмыгаль

В Украине наблюдается стабильный тренд на восстановление экономики, — Шмыгаль

В Украине благодаря антикризисным программам правительства наблюдается стабильный тренд на восстановление экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

В частности, Шмыгаль заметил, что среди антикризисных мер правительства для помощи бизнесу во время пандемии были выплаты «карантинных» 8 тысяч гривен, также выплаты по частичной безработице, льготное кредитование.

«Эти антикризисные программы очень помогли экономике и уже во 2 квартале этого года наблюдается стабильный тренд на её восстановление. Программы поддержки малого и среднего бизнеса продолжаются и будут всё больше концентрироваться на стимулировании развития и экспортных возможностей таких предприятий», — написал Шмыгаль.

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Он также заметил, что выплаты «карантинных» 8 тысяч гривен завершены, и все, кто подавал заявку, получили помощь от государства.

«За последние 2 месяца было выплачено 2,7 млрд грн для 338 тысяч заявителей. Это уже вторая за последние полгода программа прямых выплат предпринимателям и работникам, которые были вынуждены ограничить работу из-за усиления карантина. Только по этим программам общая сумма выплат составила фактически 6,5 млрд грн», — написал глава правительства.

Кроме того, он заметил, что свыше 3 млрд гривен также были выплачены по программе частичной безработицы, что позволило предприятиям не увольнять работников.

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По словам Шмыгаля, льготное кредитование малого и среднего бизнеса по программе Президента «5−7-9%» и по программе портфельных гарантий за год составило почти 50 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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