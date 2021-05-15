0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Нацбанк продлил антикризисные меры до конца года

Нацбанк продлил антикризисные меры до конца года

Национальный банк продлил на 7 месяцев действие антикризисных мер в части особенностей применения мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение обусловлено продлением действия карантина и ограничительных мер.

Национальный банк не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников и если банки, учитывая рекомендации Национального банка, не осуществляли распределение прибылей за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.