Нацбанк продлил антикризисные меры до конца года

Национальный банк продлил на 7 месяцев действие антикризисных мер в части особенностей применения мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение обусловлено продлением действия карантина и ограничительных мер.
Национальный банк не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.
Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников и если банки, учитывая рекомендации Национального банка, не осуществляли распределение прибылей за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности.
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