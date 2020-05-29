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В Минэкономики назвали количество выданных банками "доступных кредитов"

В Минэкономики назвали количество выданных банками "доступных кредитов"

В рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские банки предоставили за прошедшую неделю еще 62 кредита суммарно на 43 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Всего с февраля в украинский бизнес инвестировано 339 млн грн в рамках этой программы. Банки выдали предпринимателям 546 займов”, – говорится в сообщении.

Банки, участвующие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%»: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАСкомбанк, Банк «Восток», Кредобанк и Глобус Банк.

Кроме того, на прошлой неделе Укргазбанк выдал кредит для развития стартапа и первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства.

Напомним, что правительством был повышен лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках Программы. Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки микро- и малого бизнеса на время действия карантинных мер, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минфине сообщали, что чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана.

Основные причины отказа в доступных кредитах:

  • необоснованность бизнес-плана (26%);
  • недостаточная кредитоспособность (22%);
  • деловая репутация (20%).

Кому чаще всего выдают кредиты:

  • 57% – для предприятий отрасли сельского хозяйства;
  • 17% – сфера торговли и производства;
  • 6% – для предпринимателей, которые занимаются промышленной переработкой.

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По материалам Finance.UA
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