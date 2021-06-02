День финансов: каждому ребенку — процент от добычи недр и увеличенные выплаты при рождении

В понедельник, 7 июня, об обещаниях Зеленского, Шмыгаля и Кличко.
Каждому ребенку — процент от добычи недр. Сегодня на форуме «Украина 30. Экология» президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр. «Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для введения экономического паспорта украинца», – объяснил Зеленский. По его словам, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых „спящих“ лицензий.
Напомним, что обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.
Метро на Виноградарь и Троещину. Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что как минимум одна станция на Виноградарь в этом году должна быть открыта. На Троещину же на левом берегу Днепра метро невозможно построить без Подольско-Воскресенского моста, который еще не достроен. По его словам, вопрос строительства метро на Троещину — это 4−5 лет.
Выплаты при рождении ребенка. Народные депутаты предлагают увеличить размер «детских выплат». Сумма будет зависеть от количества детей в семье: при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второго ребенка – 100 тыс. грн, третьего и каждого последующего ребенка – 150 тыс. грн. Нардепы убеждены, что увеличение размера такого пособия позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства.
«Карантинные» выплаты возобновят. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 7 июня ФЛП и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин, начнут получать свои деньги. В общем выплату государственной помощи получат еще примерно 165 тысяч человек.
«Ковидный сертификат» и Международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве сообщили, что лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины. В чем разница между COVID-сертификатом и свидетельством о вакцинации, читайте по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр7 ч. назад - 1603 11
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2444 7
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»8 ч. назад - 2107 4
Зеленский обещает избавить Украину от олигархов2 ч. назад - 355 3
Запрет пластиковых пакетов в Украине. Зеленский подписал закон6 ч. назад - 621 3
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ11 ч. назад - 2483
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2444 7
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»8 ч. назад - 2107 4
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)5 ч. назад - 1797
«Укрзализныця» назначила 11 дополнительных поездов к морю12 ч. назад - 1781
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 799
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 767
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 941
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2158 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2207 7