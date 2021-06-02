День финансов: каждому ребенку — процент от добычи недр и увеличенные выплаты при рождении

В понедельник, 7 июня, об обещаниях Зеленского, Шмыгаля и Кличко.

Каждому ребенку — процент от добычи недр. Сегодня на форуме «Украина 30. Экология» президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр. «Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для введения экономического паспорта украинца», – объяснил Зеленский. По его словам, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых „спящих“ лицензий.

Также Зеленский обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов. Он намерен вынести законопроект об олигархах на референдум, если он не будет принят Верховной Радой.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф — от 1700 до 3400 грн.

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Метро на Виноградарь и Троещину. Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что как минимум одна станция на Виноградарь в этом году должна быть открыта. На Троещину же на левом берегу Днепра метро невозможно построить без Подольско-Воскресенского моста, который еще не достроен. По его словам, вопрос строительства метро на Троещину — это 4−5 лет.

Выплаты при рождении ребенка. Народные депутаты предлагают увеличить размер «детских выплат». Сумма будет зависеть от количества детей в семье: при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второго ребенка – 100 тыс. грн, третьего и каждого последующего ребенка – 150 тыс. грн. Нардепы убеждены, что увеличение размера такого пособия позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства.

«Карантинные» выплаты возобновят. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 7 июня ФЛП и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин, начнут получать свои деньги. В общем выплату государственной помощи получат еще примерно 165 тысяч человек.

«Ковидный сертификат» и Международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве сообщили, что лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины. В чем разница между COVID-сертификатом и свидетельством о вакцинации, читайте по ссылке.