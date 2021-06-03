Кто и как может получить свидетельство о вакцинации

В Министерстве здравоохранения сообщили, что лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления по необходимости при пересечении государственной границы», — объясняют в Минздраве.
Международное свидетельство о вакцинации:
Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.
В Минздраве отмечают: «Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с „иммунными паспортами“ или „ковидными сертификатами“, которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия».
«Ковидний сертификат»:
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