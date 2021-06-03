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Кто и как может получить свидетельство о вакцинации

Кто и как может получить свидетельство о вакцинации

В Министерстве здравоохранения сообщили, что лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления по необходимости при пересечении государственной границы», — объясняют в Минздраве.

Международное свидетельство о вакцинации:

  • для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы;
  • в случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;
  • заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;
  • будет содержать персональные данные пациента, а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. д);
  • при необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям;
  • обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;
  • должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем;
  • будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ;
  • срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

В Минздраве отмечают: «Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с „иммунными паспортами“ или „ковидными сертификатами“, которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия».

«Ковидний сертификат»:

  • сейчас разрабатывается в Украине по образцу Digital Green Certificate ЕС и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, планируется к запуску в июле;
  • будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;
  • будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;
  • можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной – через «Дію»;
  • в планах сделать 2 версии: внутренний – для использования внутри страны, и внешний – для выезда за границу;
  • из-за того, что международные требования к такого сертификата еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ.

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По материалам Finance.UA
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