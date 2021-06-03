Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.
Об этом он сказал во время выступления на форуме «Украина 30. Экология».
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«Первый вопрос — это Недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние 2 года мы стремимся вводить изменения, которые станут точкой невозврата к такой ситуации. По решению СНБО, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых „спящих“ лицензий», — сказал Президент.
По его словам, спецразрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе.
«Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для введения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине», — добавил он.
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