Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Об этом он сказал во время выступления на форуме «Украина 30. Экология».

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«Первый вопрос — это Недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Последние 2 года мы стремимся вводить изменения, которые станут точкой невозврата к такой ситуации. По решению СНБО, начался полный аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых „спящих“ лицензий», — сказал Президент.

По его словам, спецразрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе.

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«Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для введения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, обучение в Украине», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Ранее Президент Зеленский заявлял, что власти вскоре представят механизм для воплощения в жизнь «экономического паспорта украинца».

Во фракции «Слуга народа» разработали законопроект, который предлагает выплачивать «стартовый капитал» после достижения совершеннолетия.

Цель законопроекта – преодоление негативных тенденций оттока украинцев за рубеж и формирование целенаправленной государственной политики по повышению жизненного уровня населения и уменьшению масштабов бедности в стране, возникает необходимость в поиске путей повышения уровня жизни населения.

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