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Предпринимателям возобновят выплаты 8 тыс. гривен

Предпринимателям возобновят выплаты 8 тыс. гривен

Физические лица-предприниматели и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин, начнут получать свои деньги с 7 июня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

В общем выплату государственной помощи получат еще примерно 165 тысяч человек.

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Как отметил премьер, уже произведена выплата в размере 8 тыс. гривен ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд гривен.

«Деньги получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.
  • Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.
  • 6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн. предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных зонах.
По материалам Finance.UA
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