Предпринимателям возобновят выплаты 8 тыс. гривен

Физические лица-предприниматели и наемные работники, которым не заплатили по 8 тысяч гривен за карантин, начнут получать свои деньги с 7 июня.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.
В общем выплату государственной помощи получат еще примерно 165 тысяч человек.
Читайте также: ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причины
Как отметил премьер, уже произведена выплата в размере 8 тыс. гривен ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд гривен.
«Деньги получили 175 тысяч человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня», — говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр6 ч. назад - 1462 10
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2338 7
Зеленский обещает избавить Украину от олигарховОколо часа назад - 187 3
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»7 ч. назад - 1783 3
Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников3 ч. назад - 311 2
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2338 7
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ10 ч. назад - 2332
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»7 ч. назад - 1783 3
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)4 ч. назад - 1548
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр6 ч. назад - 1462 10
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 788
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 763
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 938
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2155 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2202 7