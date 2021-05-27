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ФЛП разрешат предоставлять гостиничные услуги: Президент подписал закон

ФЛП разрешат предоставлять гостиничные услуги: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщается на сайте ОП.

«Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О туризме“ относительно расширения круга субъектов оказания гостиничных услуг“ № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

Цель документа. Создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, рост популярности внутреннего туризма.

Что изменится:

  • закон разрешает физическим лицам-предпринимателям предоставлять гостиничные услуги;
  • также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет об отелях и других объектах, предназначенных для оказания услуг по размещению людей, заведениях общепита, курортных учреждениях и т. д.

Категории гостиниц устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды гостиниц определяет Кабинет Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

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По материалам Finance.UA
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