ФЛП разрешат предоставлять гостиничные услуги: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг.
Об этом сообщается на сайте ОП.
«Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О туризме“ относительно расширения круга субъектов оказания гостиничных услуг“ № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.
Цель документа. Создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, рост популярности внутреннего туризма.
Что изменится:
Категории гостиниц устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды гостиниц определяет Кабинет Министров Украины.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.
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