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Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»

Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»

Народные депутаты планируют увеличить размер финансовой помощи при рождении ребенка.

Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в ВР внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:

  • при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн;
  • второго ребенка – 100 тыс. грн;
  • третьего и каждого последующего ребенка – 150 тыс. грн.

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Помощь при рождении ребенка планируют выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

Единовременная выплата при рождении ребенка составляет:

  • при рождении первого ребенка – 15 тыс. гривен;
  • при рождении второго ребенка – 30 тыс. гривен;
  • третьего и каждого последующего ребенка – 45 тыс. гривен.

Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Деньги планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин одобрил проект закона «О государственной помощи семьям с детьми», согласно которому предусмотрено увеличение выплат при рождении или усыновлении ребенка. В частности, государственная помощь семьям предлагается в размере 50 тысяч грн.
  • Верховная Рада Украины в пятницу, 21 мая, приняла в первом чтении проект закона № 3124 по обеспечению действенного механизма оказания государственной помощи семьям с детьми.
  • 12 мая, вступил в силу Закон Украины № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком».

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По материалам Обозреватель
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