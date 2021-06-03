Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»

Народные депутаты планируют увеличить размер финансовой помощи при рождении ребенка.
Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в ВР внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму в зависимости от количества детей в семье:
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Помощь при рождении ребенка планируют выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.
Единовременная выплата при рождении ребенка составляет:
Нардепы убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Деньги планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.
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