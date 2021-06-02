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Зеленский обещает избавить Украину от олигархов

Зеленский обещает избавить Украину от олигархов

Президент Владимир Зеленский обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.

Об этом он сказал во время форума Украина 30.

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Президент намерен вынести законопроект об олигархах на референдум, если он не будет принят Верховной Радой.

«За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по неголосованию, сбивание, изменения этого законопроекта, затягивание, то мне нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум», — сказал он.

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При этом он отметил, что, все же, надеется, что парламент примет закон.

«Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума. Референдум — это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали — не просто отдельные партии, а мажоритарщики, все они должны поддержать этот закон», – сказал Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В законопроекте разъясняется, кто такой бенефециар, средства массовой информации, контролер, связанное лицо.
  • Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук анонсировала наработки еще семи законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов.
По материалам Корреспондент.net
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