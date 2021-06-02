Зеленский обещает избавить Украину от олигархов

Президент Владимир Зеленский обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.
Об этом он сказал во время форума Украина 30.
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Президент намерен вынести законопроект об олигархах на референдум, если он не будет принят Верховной Радой.
«За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по неголосованию, сбивание, изменения этого законопроекта, затягивание, то мне нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум», — сказал он.
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При этом он отметил, что, все же, надеется, что парламент примет закон.
«Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума. Референдум — это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали — не просто отдельные партии, а мажоритарщики, все они должны поддержать этот закон», – сказал Зеленский.
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