Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом году

Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью Радио Свобода рассказал, каковы перспективы строительства метрополитена на массивы Виноградарь и Троещина.

Что касается Виноградаря, сказал он, то из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено.

«Осталось еще несколько вещей. Там немножко есть нарушения по срокам. Но компания „Киевметрострой“ гарантирует, что до конца года мы сможем открыть станцию», — сказал Кличко.

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По его словам, как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. «У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть», — подчеркнул городской голова.

Вообще сейчас строят две станции на линии в сторону Виноградаря, что будет продолжением «зеленой» линии за станцией «Сырец», — «Мостицкая» (этот участок и строят прокладкой подземных тоннелей) и «Проспект Правды» (этот участок должны строить открытым способом).

На Троещину же на левом берегу Днепра, сказал Кличко, метро невозможно построить без моста — Подольского мостового перехода, или Подольско-Воскресенского моста, который еще не достроен.

«Мост соединяет, потому что это не только мост. В „теле“ моста еще есть линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро — это, я думаю, 4−5 лет. Это непростое направление», — сказал он.

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По словам городского головы, в замедление строительства моста «коррективы внес коронавирус — иностранные специалисты не смогли из-за коронавирусных ограничений вовремя приехать».

«Сейчас мы уже основную арку моста сделали. Через неделю открываем съезд на валы (улицы Верхний Вал и Нижний Вал на Подоле. — Ред.). И до конца года мы сейчас строим переход через железнодорожный путь на соединение с улицей Алишера Навои (проспект Алишера Навои на левобережном массиве Воскресенка. — Ред.). Я взял всех подрядчиков „за горло“, чтобы никаких сбоев не было, чтобы до конца года автосообщение между левым и правым берегами по Подольско-Воскресенскому мосту уже работало», — сказал Кличко.

Сообщение между крупным массивом Троещина, с которого сейчас сложно добраться на правобережную часть Киева, и Подолом (а в далекой перспективе и аэропортом «Жуляны») должна обеспечить ныне проектирующаяся четвертая линия метро, которую предлагают обозначать на схемах оранжевым цветом. Сроки ее строительства пока не определены.