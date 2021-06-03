0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1360 0

Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом году

Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь - минимум одна станция в этом году

Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью Радио Свобода рассказал, каковы перспективы строительства метрополитена на массивы Виноградарь и Троещина.

Что касается Виноградаря, сказал он, то из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено.

«Осталось еще несколько вещей. Там немножко есть нарушения по срокам. Но компания „Киевметрострой“ гарантирует, что до конца года мы сможем открыть станцию», — сказал Кличко.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По его словам, как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. «У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть», — подчеркнул городской голова.

Вообще сейчас строят две станции на линии в сторону Виноградаря, что будет продолжением «зеленой» линии за станцией «Сырец», — «Мостицкая» (этот участок и строят прокладкой подземных тоннелей) и «Проспект Правды» (этот участок должны строить открытым способом).

На Троещину же на левом берегу Днепра, сказал Кличко, метро невозможно построить без моста — Подольского мостового перехода, или Подольско-Воскресенского моста, который еще не достроен.

«Мост соединяет, потому что это не только мост. В „теле“ моста еще есть линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро — это, я думаю, 4−5 лет. Это непростое направление», — сказал он.

Читайте также: Для метро на Виноградарь проложили первый километр тоннеля

По словам городского головы, в замедление строительства моста «коррективы внес коронавирус — иностранные специалисты не смогли из-за коронавирусных ограничений вовремя приехать».

«Сейчас мы уже основную арку моста сделали. Через неделю открываем съезд на валы (улицы Верхний Вал и Нижний Вал на Подоле. — Ред.). И до конца года мы сейчас строим переход через железнодорожный путь на соединение с улицей Алишера Навои (проспект Алишера Навои на левобережном массиве Воскресенка. — Ред.). Я взял всех подрядчиков „за горло“, чтобы никаких сбоев не было, чтобы до конца года автосообщение между левым и правым берегами по Подольско-Воскресенскому мосту уже работало», — сказал Кличко.

Сообщение между крупным массивом Троещина, с которого сейчас сложно добраться на правобережную часть Киева, и Подолом (а в далекой перспективе и аэропортом «Жуляны») должна обеспечить ныне проектирующаяся четвертая линия метро, которую предлагают обозначать на схемах оранжевым цветом. Сроки ее строительства пока не определены.

По материалам Радио Свобода
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.