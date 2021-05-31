Глава Минфина о транше МВФ: Выживем и так

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина справится и без траншей МВФ, но власти все же рассчитывают их получить.

Об этом он сказал перед часом вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня, сообщает PavlovskyNews.

Он напомнил условия МВФ по пересмотру программы: законы о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия.

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Также Марченко проанонсировал возможную сумму транша.

«У нас второй транш был 700 и третий 700, хотим два по 700. Но когда эти деньги будут, я не знаю, я не оракул. Я хотел эти деньги ещё в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так, но будет сложно. Должны принять законы и все будет хорошо», — заявил министр финансов.

Напомним, в Нацбанке Украины заявляли, что Украина должна выполнить условия МВФ до конца июня.

Также представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс рассказал, чего не хватает Украине для получения транша.