Глава Минфина о транше МВФ: Выживем и так

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина справится и без траншей МВФ, но власти все же рассчитывают их получить.
Об этом он сказал перед часом вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня, сообщает PavlovskyNews.
Он напомнил условия МВФ по пересмотру программы: законы о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия.
Читайте также: В Минфине рассказали, когда рассчитывают получить транш МВФ
Также Марченко проанонсировал возможную сумму транша.
«У нас второй транш был 700 и третий 700, хотим два по 700. Но когда эти деньги будут, я не знаю, я не оракул. Я хотел эти деньги ещё в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так, но будет сложно. Должны принять законы и все будет хорошо», — заявил министр финансов.
Напомним, в Нацбанке Украины заявляли, что Украина должна выполнить условия МВФ до конца июня.
Также представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс рассказал, чего не хватает Украине для получения транша.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада ввела налог для интернет-гигантовВчера, 13:01 - 1838 13
Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривен3 ч. назад - 384 7
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 2998 4
«Оператор ГТС Украины» рассказал, сколько стоит содержание транзитной трубыВчера, 16:15 - 856 4
Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрии3 ч. назад - 246 3
Евросоюз меняет правила ввоза наличных денегВчера, 14:02 - 7363
Илон Маск снова обрушил курс Bitcoin3 ч. назад - 3043 2
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячВчера, 16:00 - 2998 4
Рада ввела налог для интернет-гигантовВчера, 13:01 - 1838 13
Как заменить водительское удостоверение в «Дії»4 ч. назад - 913
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 442
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 564
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 782
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1928 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1927 7