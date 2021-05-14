Украина должна выполнить условия МВФ до конца июня — НБУ

Украина в ближайшие недели может прийти к соглашению с МВФ на уровне персонала.

Об этом в интервью FinClubTALK сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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«По нашим положительными ожиданиями, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement – это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настал этот «счастливый» момент – достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные мероприятия», – рассказал Юрий Гелетий.

Эти «предварительные мероприятия» должны быть выполнены до «каникул». «Если мы выполняем все предыдущие мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мероприятий до конца июня», – сказал он.

Юрий Гелетий объяснил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной Рады.

«Работа с нашим банковским комитетом весьма конструктивна. Надеюсь, так будет и с другими комитетами, на которых будут рассматриваться законодательные изменения, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ», – сказал он.

Только после выполнения обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш.

«И эти все вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала – staff level agreement – и далее выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы на Совет директоров МВФ», – сказал замглавы НБУ.

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