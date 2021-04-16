В Минфине рассказали, когда рассчитывают получить транш МВФ

Министерство финансов рассчитывает, что переговоры с МВФ по вопросу предоставления нового транша Украине завершатся в июле, а деньги будут выделены в сентябре этого года.
Об этом глава Минфина заявил в интервью изданию Левый берег.
«Это (сентябрь. — Ред.) хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом», — заявил Марченко.
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Также министр добавил, что Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.
«После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците», — отметил Марченко.
Глава Минфина добавил, что в отличие от США или стран Евросоюза, Украина не может себе позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику.
«Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены — все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет», — заключил он.
Среди «помех» для получения второго транша МВФ министр Марченко в том числе назвал и ситуацию в Конституционном Суде, который осенью прошлого года отменил часть положений антикоррупционного законодательства.
«Это была такая одна огромная помеха, которая создала проблемы, которых на момент моего прихода в Минфин не было. Эти проблемы мы сейчас пытаемся решить. Я даже не знаю, называть это помехой или сговором, каким-то влиянием третьих лиц. У нас все, что сейчас есть — следствие „помех“, которые возникали на протяжении предыдущих периодов. Я могу сказать одно — помощников нет. И это абсолютно объективно», — подчеркнул министр.
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