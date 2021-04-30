В МВФ рассказали, чего не хватает Украине для получения транша

Представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс во время брифинга заявил, что пока МВФ остается в состоянии переговоров с Украиной, но ждет от государства большего прогресса.

В частности, Райс напомнил, что сейчас основными темами остаются сохранение независимости Национального банка, а также продолжение политики гибкого обменного курса.

Кроме того, он подчеркнул важность среднесрочной фискальной стабильности, борьбы с коррупцией и улучшения корпоративного управления.

Как заявил Райс, миссия в Украине обсуждала улучшения управления банковским надзором НБУ, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы. При этом, представитель Фонда не озвучивал сроки, в которые МВФ ожидает получить предложения от Украины.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уверил, что до 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине видят прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и приближаются к согласию с Фондом в некоторых вопросах.

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