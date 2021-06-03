Повышение пенсий: в июле выплаты проиндексируют миллиону украинцев

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в июле будет проведена индексация пенсий для еще одного миллиона пенсионеров.
Об этом она рассказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018—2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере», — подчеркнула Лазебная.
По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.
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Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. Однако в июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.
В апреле пересчитаны пенсии 633 тысячам пенсионеров. При этом лишь 313 тысяч пенсионеров получили увеличенные пенсии. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.
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