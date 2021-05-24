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Переплата пенсии, которую потом нужно возвращать: как избежать отчислений

Переплата пенсии, которую потом нужно возвращать: как избежать отчислений

Одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения.

При трудоустройстве пенсионера проведения перерасчета в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для расчета минимального размера пенсии или доплаты за сверхнормативный страховой стаж законодательством не предусмотрено.

Также неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150,00 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

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После трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по той специальности, которая дает право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

При назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда.

Если пенсионер самостоятельно не сообщит о трудоустройстве, об этом все равно станет известно. Поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей и выявляется факт трудоустройства. Однако на дату сверки уже рассчитывается сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

Излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или подачи страхователем недостоверных данных средства могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Чтобы избежать переплат пенсий, а вследствие этого и отчислений с пенсий, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату.

Справка Finance.ua:

  • Переплата пенсии – это сумма пенсии (с учетом надбавок, повышений, сумм индексации и других доплат к пенсиям), выплаченная по разным причинам сверх размера, определенного законодательством.

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По материалам Finance.UA
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