Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор

Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для расчета ориентировочного размера пенсии от государства и суммы альтернативного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом (ЕСВ).
Произвести соответствующие расчеты можно на портале Цена государства по этой ссылке.
Калькулятор показывает размер обычной пенсии и предлагает посчитать сумму возможного альтернативного дохода, если бы уплаченные налоги с зарплат работника можно было бы:
Чтобы сделать точные расчеты, можно получить данные о пенсионных взносах в персональном кабинете портала Пенсионного фонда Украины.
Например, ориентировочная пенсия мужчины со стажем работы 35 лет, который выходит на пенсию в возрасте 65 лет на общих условиях и средняя зарплата которого была на уровне 15 тысяч грн, составит около 7500 грн. Если бы он инвестировал свои пенсионные взносы в гривневые депозиты, его месячный альтернативный доход мог бы составлять более 43 тыс. грн, в долларах – 64,6 тыс., в недвижимость – 48,5 тыс., в негосударственный пенсионный фонд – 26,2 тыс.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1561 40
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1626 21
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамПозавчера, 13:00 - 14146 9
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1368 5
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 348 3
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 7511 1
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1626 21
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1561 40
Статистика цен на новостройки пригорода Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 1378 1
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1368 5
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 113
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 179
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2380
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2473 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 744