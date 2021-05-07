Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор

Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для расчета ориентировочного размера пенсии от государства и суммы альтернативного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом (ЕСВ).

Произвести соответствующие расчеты можно на портале Цена государства по этой ссылке.

Калькулятор показывает размер обычной пенсии и предлагает посчитать сумму возможного альтернативного дохода, если бы уплаченные налоги с зарплат работника можно было бы:

положить на депозит в гривне;

положить на депозит в $;

положить на депозит в €;

положить на депозит в золоте;

получить доход от недвижимости;

отнести деньги в негосударственный пенсионный фонд.

Чтобы сделать точные расчеты, можно получить данные о пенсионных взносах в персональном кабинете портала Пенсионного фонда Украины.

Например, ориентировочная пенсия мужчины со стажем работы 35 лет, который выходит на пенсию в возрасте 65 лет на общих условиях и средняя зарплата которого была на уровне 15 тысяч грн, составит около 7500 грн. Если бы он инвестировал свои пенсионные взносы в гривневые депозиты, его месячный альтернативный доход мог бы составлять более 43 тыс. грн, в долларах – 64,6 тыс., в недвижимость – 48,5 тыс., в негосударственный пенсионный фонд – 26,2 тыс.

Справка Finance.ua:

Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисления 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц – с 18% до 16%.

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