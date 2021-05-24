Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторинг

В Украине хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций. Коснется это, в том числе, и денежных переводов с одной карты на другую.
Напомним, сейчас под пристальную проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн.
Проблема состоит в том, что закон гласит проверять все суммы именно от 5 тыс. грн. То есть, 4999 грн проверять не будут, а все, что выше – уже да.
Поданный в Верховную Раду законопроект №5559 поднимет граничную сумму до 5 тыс. грн включительно.
“Проблема в том, что закон прописали так, что сумма без финмониторинга может быть до 5000, и 5000 уже не пропускает. И людям необходимо вносить 4999 гривен и гривну отдельно. Вместо слов “которая является меньшей, чем 5000 гривен” прописал “не превышающей 5000 гривен”. Заменил два слова, но, кажется, это коснется миллионов наших людей”, – рассказал инициатор законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Игорь Фрис.
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