Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторинг

В Украине хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций. Коснется это, в том числе, и денежных переводов с одной карты на другую.

Напомним, сейчас под пристальную проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн.

Проблема состоит в том, что закон гласит проверять все суммы именно от 5 тыс. грн. То есть, 4999 грн проверять не будут, а все, что выше – уже да.

Поданный в Верховную Раду законопроект №5559 поднимет граничную сумму до 5 тыс. грн включительно.

“Проблема в том, что закон прописали так, что сумма без финмониторинга может быть до 5000, и 5000 уже не пропускает. И людям необходимо вносить 4999 гривен и гривну отдельно. Вместо слов “которая является меньшей, чем 5000 гривен” прописал “не превышающей 5000 гривен”. Заменил два слова, но, кажется, это коснется миллионов наших людей”, – рассказал инициатор законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Игорь Фрис.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.

Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.