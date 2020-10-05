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Нацбанк изменил размер штрафов за нарушение финансового мониторинга

Нацбанк изменил размер штрафов за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк обновил нормативную базу по применению мер воздействия за нарушение финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия”, – говорится в сообщении.

Что предусматривают изменения:

  • постепенный переход от практики применения инструмента «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности по вопросам финансового мониторинга сокращен с 10 до одного;
  • возможность применять за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга письменное соглашение;
  • пересмотр размера штрафов за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также видов таких нарушений.

Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы привести его в соответствие с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».

В частности, отныне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство.

Минимальная сумма денежного обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга – 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и более.

Письменное соглашение также должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или ведении им рисковой деятельности и их признание банком, а также расчетную сумму штрафа для соглашений по вопросам финансового мониторинга.

Она также должна содержать меры, которые банк обязуется предпринять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Кроме того, максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга – до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – согласовано с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».

Также приведена в норму ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Указанные изменения внесены в положение о применении Национальным банком мер воздействия постановлением правления НБУ №139 от 7 октября 2020 года, которое вступает в силу с 10 октября 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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