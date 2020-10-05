Нацбанк изменил размер штрафов за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк обновил нормативную базу по применению мер воздействия за нарушение финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия”, – говорится в сообщении.
Что предусматривают изменения:
Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы привести его в соответствие с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».
В частности, отныне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство.
Минимальная сумма денежного обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга – 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и более.
Письменное соглашение также должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или ведении им рисковой деятельности и их признание банком, а также расчетную сумму штрафа для соглашений по вопросам финансового мониторинга.
Она также должна содержать меры, которые банк обязуется предпринять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банк обязуется оплатить, и срок уплаты.
Кроме того, максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга – до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – согласовано с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».
Также приведена в норму ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Указанные изменения внесены в положение о применении Национальным банком мер воздействия постановлением правления НБУ №139 от 7 октября 2020 года, которое вступает в силу с 10 октября 2020 года.
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