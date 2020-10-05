Нацбанк изменил размер штрафов за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк обновил нормативную базу по применению мер воздействия за нарушение финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия”, – говорится в сообщении.

Что предусматривают изменения:

постепенный переход от практики применения инструмента «рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга» к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности по вопросам финансового мониторинга сокращен с 10 до одного;

возможность применять за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга письменное соглашение;

пересмотр размера штрафов за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также видов таких нарушений.

Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы привести его в соответствие с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».

В частности, отныне обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство.

Минимальная сумма денежного обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга – 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и более.

Письменное соглашение также должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или ведении им рисковой деятельности и их признание банком, а также расчетную сумму штрафа для соглашений по вопросам финансового мониторинга.

Она также должна содержать меры, которые банк обязуется предпринять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Кроме того, максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга – до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – согласовано с изменениями в статье 73 закона «О банках и банковской деятельности».

Также приведена в норму ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Указанные изменения внесены в положение о применении Национальным банком мер воздействия постановлением правления НБУ №139 от 7 октября 2020 года, которое вступает в силу с 10 октября 2020 года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫