Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем году

В Украине в 2022 году все 60-летние, у которых будет менее 29 лет стажа, не смогут выйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании». Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Отметим, в Украине уже в 2045 году, если не поменять действующую систему, лишь около 70% людей в возрасте 60 лет смогут получать пенсии. Остальные (почти каждый третий) из-за нехватки стажа останутся без выплат до 63 или 65 лет.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоца. Так, старший экономист организации Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).

Справка Finance.ua:

В 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением — преимущественно из-за нехватки необходимого стажа. Об этом свидетельствуют результаты моделирования пенсионной системы Украины на период до 2045 года, при условии, если она останется такой же, как сейчас.

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий.

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