0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем году

Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем году

В Украине в 2022 году все 60-летние, у которых будет менее 29 лет стажа, не смогут выйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании». Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

  • в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;
  • в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;
  • в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Отметим, в Украине уже в 2045 году, если не поменять действующую систему, лишь около 70% людей в возрасте 60 лет смогут получать пенсии. Остальные (почти каждый третий) из-за нехватки стажа останутся без выплат до 63 или 65 лет.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоца. Так, старший экономист организации Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).

Справка Finance.ua:

  • В 2045 году только 70% украинцев пенсионного возраста будут охвачены пенсионным обеспечением — преимущественно из-за нехватки необходимого стажа. Об этом свидетельствуют результаты моделирования пенсионной системы Украины на период до 2045 года, при условии, если она останется такой же, как сейчас.
  • Пенсионный фонд Украины с 1 апреля начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчетах пенсий.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.