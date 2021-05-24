Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем году

В Украине в 2022 году все 60-летние, у которых будет менее 29 лет стажа, не смогут выйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет.
Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании». Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:
Отметим, в Украине уже в 2045 году, если не поменять действующую систему, лишь около 70% людей в возрасте 60 лет смогут получать пенсии. Остальные (почти каждый третий) из-за нехватки стажа останутся без выплат до 63 или 65 лет.
Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоца. Так, старший экономист организации Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).
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