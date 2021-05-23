В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20−25 гривен.

Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли тариф на проезд — и во Львове, и в Запорожье. У нас транспортная отрасль дотационная, почти 3 млрд гривен мы дотируем. Одно могу сказать, что эта тема — повышение тарифа — назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем», — подчеркнул мэр.

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Вместе с тем он не сказал, на какую сумму может подорожать проезд в Киеве.

Также Кличко не исключает, что о повышении будет известно уже летом.

Кличко заверил, что без экономического обоснования повышать цену на проезд не будут.

Напомним, ранее Кличко сообщал, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева — 15 гривен.

Справка Finance.ua:

КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии — выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки составляет 21 гривну.

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 гривны — на проезд в наземных видах транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 гривны — на проезд в городской электричке.