Ставка эквайринга будет снижаться в банках по-разному — президент АУБ

Решение, где НБУ стал медиатором между платежными системами Visa и Mastercard и ключевыми игроками, и договоренность об определенном постепенном снижении ставки интерчейндж до уровня 0,9%, назвал лучшим из всех возможных в комментарии Delo.ua президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.
«Я думаю, что это решение на данный момент является лучшим, когда не государство что-то устанавливает, как, например, по АЗС диктует условия и устанавливает ограничения по предельным ценам, а государство выступает медиатором переговоров. Рынок для того и существует. Вот можем посмотреть, какими были украинские заправки до свободного рынка цен — это были заправки чрезвычайно ужасного качества. Когда появились свободные цены, возможность игрокам устанавливать свои цены, тогда мы увидели расцвет крупных игроков и качество предоставляемых услуг. Такая же история по интерчейнджу», — отметил он.
Со снижением ставки интерчейндж Андрей Дубас прогнозирует снижение эквайринговой комиссии.
«Если будет постепенное снижение ставки интерчейндж, то так же будет снижаться соответственно ставка эквайринга. Пропорционально. В зависимости от банка, в зависимости от того, насколько банк задействован в платежной системе того или иного бизнеса», — говорит президент АУБ.
Вместе с тем сказать, до какого предела ставка эквайринга может упасть, Андрей Дубас не может.
«Здесь трудно сказать, потому что если, например, взять небольшой банк, у которого платежная сеть небольшая, — это одна история. Взять, например, крупный банк из топ десятки, который работает с потребительским кредитованием, имеет миллионы карт, — это совсем другая цифра. Я думаю, что это уже рынок будет определять в соответствии со снижением ставок, которые предлагают платежные системы», — отмечает он.
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