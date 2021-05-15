Пять советов для трудоустройства в банк

Работа в банках требует высокого профессионализма, точных знаний и отточенных умений. Finance.ua пообщался с бывшими сотрудниками банков и на основании их ответов подготовил несколько советов для тех, кто только планирует начать свой путь в банковской сфере.

Совет 1. Для начала — об источниках поиска работы. В этом случае все способы хороши, поэтому лучше использовать различные каналы. Отправляйте резюме на интересующие вакансии через специализированные сайты по поиску работы, спрашивайте о вакансиях у знакомых, которые работают в банках. Кстати, большинство опрошенных Finance.ua бывших банковских сотрудников находили работу именно через рекомендации знакомых.

Можете не постесняться и даже зайти в несколько банков и предложить свою кандидатуру.

Комплексный подход обеспечит больше шансов найти лучшего работодателя и выбрать среди предложенных вариантов.

Совет 2. Этапы собеседования. Зачастую в украинских банках собеседования проходят в несколько этапов. Первый — собеседование с HR и непосредственным руководителем, а потом — с руководителем отделения/управления/департамента. Как мы выяснили, тестовые задания кандидатам дают крайне редко, однако бывали и случаи трудоустройства в иностранный банк, где было 5 этапов собеседований на разных уровнях, а затянулось все это на 4 месяца.

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При устройстве в банки и финансовый сектор используются числовые (математические), вербальные и психологические тесты. Также многие работодатели используют логические тесты.

Кстати, перед собеседованиями позаботьтесь о своем внешнем виде — рваные джинсы и яркая футболка тут будут не к месту. Одежда должна соответствовать должности, на которую вы претендуете, поэтому заранее погладьте рубашку и брюки/юбку.

Совет 3. Будьте готовы к проверкам. Соискателей в банковской сфере тщательно проверяет служба безопасности. Они собирают данные о наличии задолженностей, судебных исков (нахождение под следствием), административных нарушений, а также проверяют на подлинность документы кандидата.

Более того, при трудоустройстве в банк обращают внимание даже на предыдущее место работы, поэтому увольняться лучше без скандалов. Но помните: неудачи или конфликты на прошлых работах случались со всеми. Так что пусть лучше о них узнают от вас, чем от кого-то еще.

Совет 4. Овертаймы и «банковская семья». Увы, переработки и многочасовые смены в банковской сфере — дело не новое. Большинство опрошенных специалистов жаловались именно на этот пункт. Поэтому важно понимать, на что вы идете — без стрессоустойчивости и усидчивости тут никак.

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Однако несмотря на постоянную возню с бумагами и горсть бюрократии, банк — это большая семья. Взаимопомощь и общение тут особо важны, так что будущим работникам банков нужно учиться коммуницировать с коллегами и проявлять свои лидерские способности без повышенных тонов.

Совет 5. Повышения: ждать или не ждать? Продвижение по должностям в одном банке зависит от появления таких должностей и ваших руководящих способностей. Бывшие сотрудники отмечают, что банки — это очень «инертные» структуры, и все изменения и процессы там могут длиться годами. Иногда легче перейти в другой банк на новую должность, чем ждать повышения в своем.

Но если говорить о позитивных сторонах трудоустройства в банковских структурах, опрошенные нами банкиры часто называли такие факты:

стабильный работодатель;

официальная занятость и зарплата;

оплачиваемые больничные и 24 дня отпуска;

бесплатные тренинги и обучения;

четко регламентированная и автоматизированная работа (в нормативных документах описаны почти все процессы);

интересные знакомства, которые могут пригодиться в будущем.

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