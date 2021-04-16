Социальные пакеты сотрудников банков (инфографика)

Социальные пакеты сотрудников банков всегда были одними из самых интересных и привлекательных на рынке труда.
Специально для finance.ua, аналитики кадрового портала grc.ua подготовили обзор соцпакетов банковских работников во время карантина 2021 года.
Все социальные пакеты, предлагаемые сотрудникам украинских банков, можно разбить на три условные группы: для менеджеров младшего звена, управленцев среднего уровня и ТОП-менеджемента.
В описании большинства банковских вакансий (независимо от уровня сотрудника) указано соблюдение социальных гарантий, обязательных по Трудовому кодексу Украины: официальное трудоустройство (84% вакансий), выплата зарплаты в полном объеме и в указанный срок (83%)
Функционал и наполнение социального пакета зависит от уровня ответственности менеджера: чем выше статус сотрудника в компании, тем больше корпоративных «плюшек» входит в его соцпакет.
Вакансии для менеджеров низшего звена составляют 25% от общего числа вакансий в категории «Банки, инвестиции, лизинг». 85% работодателей в этой категории указали информацию о социальном пакете.
Социальный пакет менеджеров среднего звена включает в себя более расширенные опции. Так, помимо медстраховки (13% вакансий), оплаты обучения (16%) и других корпоративных «плюшек», в соцпакет банковского работника среднего уровня обычно входит оплата мобильной связи (5%) и компенсация транспортных затрат (2%).
Вакансий менеджеров среднего звена в банковской сфере 67% от всех вакансий категории. Информация о социальном пакете присутствует в 87% объявлений о работе.
Наиболее интересны социальные пакеты топ-менеджеров банков. Таких вакансий немного — всего 6,1% от всех актуальных вакансий в банковской сфере.
Чаще всего топ-менеджер украинского банка ожидает медицинскую страховку не только для себя, но и для членов своей семьи (9%), оплату обучения (18%), компенсацию мобильной связи, дополнительные бонусы (18%), а также рассчитывает на беспроцентный заем от компании (9%).
Из-за эпидемии, в дополнение к медстрахованию, банки часто покрывают тестирование на CОVID-19 и выплачивают материальную помощь работникам, попавшим в больницу с тяжелым течением заболевания. Эта опция доступна практически всем сотрудникам независимо от их ранга и статуса.
Еще одним коронавирусным нововведением в банковские соцпакеты стали welcome pack’и с брендированной продукцией (канцелярия, кружка
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