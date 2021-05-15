Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)

Работать в банке всегда было престижно, особенно, учитывая зарплаты сотрудников. Сегодня украинские финучреждения готовы предложить не только конкурентную зарплату, но и различные «плюшки» в виде ежемесячных или ежегодных бонусов, туры для самых продуктивных менеджеров и многое другое.
Журналисты banker.ua проанализировали, какие зарплаты предлагают сотрудникам на банковском рынке.
Сколько же платят в банках? Согласно данным сайта по трудоустройству Work.ua, на данный момент в Украине открыты более 570 вакансий в банках. Причем требуются как рядовые сотрудники, так и менеджеры среднего и высшего звена. Украинские банки готовы предложить такие зарплаты:
Больше всего в банках получают управляющие, программисты и разработчики приложений. В больших банках таким сотрудникам готовы платить крупные суммы — до 160 тыс. грн. К примеру, подобную вакансию опубликовал Райффайзен Банк Аваль, который находится в поисках Senior DevOps/SRE Engineer.
Управляющий отделением банка зарабатывает порядка 33 тыс. грн. Для таких сотрудников также предусмотрена своя бонусная система.
А как в Европе? Украина давно стремится к европейскому уровню жизни, однако по уровню оплаты остается далеко позади других стран. Например, вот зарплаты некоторых сотрудников европейских банков:
В целом же зарплаты банковских служащих в странах ЕС варьируются от 1100 евро до 9000 евро в зависимости от страны и должности сотрудника.
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