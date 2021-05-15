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Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)

Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)

Работать в банке всегда было престижно, особенно, учитывая зарплаты сотрудников. Сегодня украинские финучреждения готовы предложить не только конкурентную зарплату, но и различные «плюшки» в виде ежемесячных или ежегодных бонусов, туры для самых продуктивных менеджеров и многое другое.

Журналисты banker.ua проанализировали, какие зарплаты предлагают сотрудникам на банковском рынке.

Сколько же платят в банках? Согласно данным сайта по трудоустройству Work.ua, на данный момент в Украине открыты более 570 вакансий в банках. Причем требуются как рядовые сотрудники, так и менеджеры среднего и высшего звена. Украинские банки готовы предложить такие зарплаты:

  • кассир в отделении банка: 12−15 тыс. грн;
  • администратор отделения банка: 8−11 тыс. грн;
  • экономист: 8−9 тыс. грн;
  • оператор контактного центра: 17−25 тыс. грн;
  • инкассатор: 12−14 тыс. грн;
  • менеджер по продажам банковских продуктов: 15−45 тыс. грн.

Больше всего в банках получают управляющие, программисты и разработчики приложений. В больших банках таким сотрудникам готовы платить крупные суммы — до 160 тыс. грн. К примеру, подобную вакансию опубликовал Райффайзен Банк Аваль, который находится в поисках Senior DevOps/SRE Engineer.

Управляющий отделением банка зарабатывает порядка 33 тыс. грн. Для таких сотрудников также предусмотрена своя бонусная система.

А как в Европе? Украина давно стремится к европейскому уровню жизни, однако по уровню оплаты остается далеко позади других стран. Например, вот зарплаты некоторых сотрудников европейских банков:

  • помощник управляющего банка — 4780 евро;
  • банковский аналитик — 2180 евро;
  • банковский служащий — 1230 евро;
  • менеджер банка — 8000 евро; *региональный менеджер банка — 7980 евро.

В целом же зарплаты банковских служащих в странах ЕС варьируются от 1100 евро до 9000 евро в зависимости от страны и должности сотрудника.

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По материалам Banker.ua
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