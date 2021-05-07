Мем-криптовалюта Dogecoin взлетела в цене на 30% (не без участия Маска)

Мем-криптовалюта Dogecoin 14 мая вернулась в топ-5 крупнейших по капитализации криптовалют. За последние сутки актив вырос на 30%.
По данным CoinMarketCap, сейчас Dogecoin торгуется на отметке $0,53. Рыночная капитализация актива достигла $68,9 млрд.
Читайте также: Состояние Маска с начала недели упало более чем на $20 миллиардов
Издание Forklog отмечает, что этому поспособствовало сообщение криптобиржи Coinbase о добавлении поддержки DOGE в течение шести-восьми недель. Компания решила допустить на платформу «дебютные» токены, которые были недавно выпущены, но уже активно торгуются. Сейчас биржа избирательно подходит к выбору активов, в том числе оценивая, могут ли они считаться ценными бумагами.
Росту Dogecoin также способствовал твит Илона Маска. Глава Tesla заявил, что «сотрудничает с разработчиками DOGE над повышением эффективности системных транзакций».
Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising.— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021
Также на днях Маск предложил пользователям проголосовать, должна ли его компания принимать платежи в Dogecoin. Соответствующий опрос он разместил в Twitter.
Напомним, днем ранее, 13 мая, Bitcoin упал в цене на 17% после того, как Маск написал в Twitter, что Tesla прекратила принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами7 ч. назад - 738 9
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор8 ч. назад - 4874 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 10091 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 717 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн10 ч. назад - 151 5
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор8 ч. назад - 4874 7
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 3195
Как сэкономить на коммуналке до 50%8 ч. назад - 2345
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)12 ч. назад - 1253
В Украине появятся новые патрули полицииВчера, 20:40 - 1094
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 194
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 211
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2515
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2519 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 753