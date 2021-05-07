Мем-криптовалюта Dogecoin взлетела в цене на 30% (не без участия Маска)

Мем-криптовалюта Dogecoin 14 мая вернулась в топ-5 крупнейших по капитализации криптовалют. За последние сутки актив вырос на 30%.

По данным CoinMarketCap, сейчас Dogecoin торгуется на отметке $0,53. Рыночная капитализация актива достигла $68,9 млрд.

Читайте также: Состояние Маска с начала недели упало более чем на $20 миллиардов

Издание Forklog отмечает, что этому поспособствовало сообщение криптобиржи Coinbase о добавлении поддержки DOGE в течение шести-восьми недель. Компания решила допустить на платформу «дебютные» токены, которые были недавно выпущены, но уже активно торгуются. Сейчас биржа избирательно подходит к выбору активов, в том числе оценивая, могут ли они считаться ценными бумагами.

Росту Dogecoin также способствовал твит Илона Маска. Глава Tesla заявил, что «сотрудничает с разработчиками DOGE над повышением эффективности системных транзакций».

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Также на днях Маск предложил пользователям проголосовать, должна ли его компания принимать платежи в Dogecoin. Соответствующий опрос он разместил в Twitter.

Напомним, днем ​​ранее, 13 мая, Bitcoin упал в цене на 17% после того, как Маск написал в Twitter, что Tesla прекратила принимать криптовалюту во время продаж своих транспортных средств из-за проблем с климатом.