Налогоплательщикам спишут штраф и пеню — в налоговой назвали условия

Налоговая спишет штрафы и пеню, если уплатить основную сумму налогового долга до 10 июня 2021 года.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в Луганской области.
Чтобы воспользоваться этой законодательной нормой, налогоплательщику необходимо:
При условии выполнения налогоплательщиком перечисленных условий, штрафные санкции и пеня списываются. Штрафные санкции справочно рассчитаны в связи с уплатой налогового долга по денежным обязательствам, возникшего по состоянию на 01.11.2020, подлежат уменьшению и не подлежат применению.
Отмене также подлежит пеня, автоматически начисленная в связи с уплатой налогового долга по денежным обязательствам, возникшим по состоянию на 01.11.2020 года.
Указанная норма не распространяется на:
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривенВчера, 15:47 - 2048 11
Почему мало граждан пользуются негосударственными пенсионными фондами — разъяснение Минсоцполитики11 ч. назад - 795 9
В 2020 «Нафтогаз» получил убыток в 19 млрд гривен11 ч. назад - 485 8
Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают - РожковаВчера, 16:00 - 1870 7
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Вчера, 15:00 - 13887 6
В сети показали первый украинский минивэн «Запорожец» от ЗАЗ (фото)18 ч. назад - 8688 1
Opel везет в Украину субкомпактный кроссовер за 20 тысяч долларов18 ч. назад - 2168 1
ПриватБанк обновил приложение7 ч. назад - 1651
Создан электромобиль Ева с солнечными батареями: стоимость серийной версии (фото)15 ч. назад - 1453 3
Новые тарифы на газ и свет в Украине: Оржель сказал, как изменится ценаВчера, 21:00 - 1302 2
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 491
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1444 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1179
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 725
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1086