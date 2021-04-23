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Налогоплательщикам спишут штраф и пеню — в налоговой назвали условия

Налогоплательщикам спишут штраф и пеню — в налоговой назвали условия

Налоговая спишет штрафы и пеню, если уплатить основную сумму налогового долга до 10 июня 2021 года.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Луганской области.

Чтобы воспользоваться этой законодательной нормой, налогоплательщику необходимо:

  • подать в контролирующий орган заявление;
  • уплатить до 10.06.2020 года денежными средствами основную сумму налогового долга (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), возникшего на 1 ноября 2020 года;
  • не допускать новых долгов по текущим налоговым обязательствам.

При условии выполнения налогоплательщиком перечисленных условий, штрафные санкции и пеня списываются. Штрафные санкции справочно рассчитаны в связи с уплатой налогового долга по денежным обязательствам, возникшего по состоянию на 01.11.2020, подлежат уменьшению и не подлежат применению.

Отмене также подлежит пеня, автоматически начисленная в связи с уплатой налогового долга по денежным обязательствам, возникшим по состоянию на 01.11.2020 года.

Указанная норма не распространяется на:

  • крупных налогоплательщиков;
  • лиц, на которых распространяются судебные процедуры банкротства;
  • лиц, в отношении которых есть судебные решения о рассрочке (отсрочке) взыскания налогового долга;
  • ликвидируемые банки;
  • лиц, у которых есть налоговый долг по таможенным платежам;
  • лиц, у которых есть задолженность по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и пени.

Справка Finance.ua:

  • Еще 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины №1072-ІХ, которым регулируются вопросы прощения финансовых санкций при условии уплаты основной суммы налогового долга.
  • Налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Налоговым кодексом Украины и законами по вопросам таможенного дела.
  • Если налогоплательщик нарушает условия погашения рассроченного денежного обязательства или налогового долга, то договоры о рассрочке могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

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По материалам Finance.UA
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