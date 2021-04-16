Какими налогами облагаются различные типы частных инвестиций - ответ эксперта

Большинство украинских инвесторов не любят налоги и зачастую откладывают их уплату на последний срок. Основная причина этому — снижение доходности.
Например, инвестиция в 10 тыс. евро (под 12% с ежемесячным реинвестом), которая не облагается, через 20 лет умножается более чем в 10 раз и доходит почти до 109 тыс. евро. В то время как с уплатой налогов эта сумма составляет чуть более 68 тыс. евро.
Читайте также: Что стоит знать, если ваша декларация проходит полную проверку
«Даже эта скромная сумма — достаточная мотивация к тому, чтобы искать возможности законно работать с налогами и, как минимум, планировать момент с налогами в нашей инвестиционной деятельности», — заявил старший юрист практики частных клиентов Дмитрий Гоцин во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли..
Он же и рассказал про налогообложение частных инвестиций:
Также важно знать, что иностранный доход пересчитывается в гривну по курсу НБУ на дату зачисления средств.
Напомним, дедлайн для подачи декларации — 1 мая. За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности предусмотрены штрафные санкции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — МеркельВчера, 14:30 - 2339 13
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська4 ч. назад - 279 9
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 12435 3
В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлиц3 ч. назад - 349 2
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе УкраиныВчера, 21:02 - 1164 2
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 12435 3
ПриватБанк продадут частному владельцу: как это отразится на клиентах банкаВчера, 12:02 - 8048 1
Кто в Украине получает от 67 тыс. грн (инфографика)Вчера, 13:00 - 3616
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 3372 2
SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторонуВчера, 15:45 - 2684
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса38 мин. назад - 14
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 310
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 250
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 587
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4957 2