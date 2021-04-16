Какими налогами облагаются различные типы частных инвестиций - ответ эксперта

Большинство украинских инвесторов не любят налоги и зачастую откладывают их уплату на последний срок. Основная причина этому — снижение доходности.

Например, инвестиция в 10 тыс. евро (под 12% с ежемесячным реинвестом), которая не облагается, через 20 лет умножается более чем в 10 раз и доходит почти до 109 тыс. евро. В то время как с уплатой налогов эта сумма составляет чуть более 68 тыс. евро.

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«Даже эта скромная сумма — достаточная мотивация к тому, чтобы искать возможности законно работать с налогами и, как минимум, планировать момент с налогами в нашей инвестиционной деятельности», — заявил старший юрист практики частных клиентов Дмитрий Гоцин во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли..

Он же и рассказал про налогообложение частных инвестиций:

депозит, ОВГЗ , украинские акции – с этими инструментами у инвесторов самая простая ситуация, ведь в таких случаях за нас платят налоги налоговые агенты. По словам эксперта, в случае с депозитами — это банки, в случае украинских акций — это либо брокеры, либо банки, через которые вы их покупаете, а в случае с ОВГЗ налоги вообще не платятся;

любимая инвестиция украинцев — сдача квартир в аренду. Процентный доход от сдачи недвижимости в аренду — 18% + 1,5%. Тут нет вариантов, как бы физлицо могли уйти от этой ставки, однако ФЛП могут сдавать в аренду до 400 кв. м жилой недвижимости либо до 900 кв. м нежилой;

в иностранных акциях налогообложение происходит на 2 уровнях:

1). Налог на дивиденды в стране эмитента акций;

2). Налог на прирост капитала при продаже акций;

3). Налог на дивиденды в Украине;

4). Налог на прирост капитала в Украине.

гурманы и «криптовики». Налоги с крипты, картин, антиквариата, дорогого вина всегда сводятся до одного — 18% + 1, 5%. При этом налог высчитывается не из суммы разницы вашего инвестиционного дохода, а из суммы от продажи этого актива.

Также важно знать, что иностранный доход пересчитывается в гривну по курсу НБУ на дату зачисления средств.

Напомним, дедлайн для подачи декларации — 1 мая. За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности предусмотрены штрафные санкции.