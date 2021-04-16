Что стоит знать, если ваша декларация проходит полную проверку

После кампании декларирования Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало масштабные полные проверки деклараций публичных служащих. Сейчас в полной проверке НАПК уже 375 деклараций должностных лиц.
Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно утвержденному Порядку очередности, сначала проверяются декларации чиновников. Также НАПК может начать полную проверку на основании заявления гражданина или СМИ.
Итак, если НАПК начало полную проверку вашей декларации, это не всегда означает, что она была признана рискованной. Что же нужно знать, если ваши декларации попали в полную проверку?
Во первых, вы получите уведомление от НАПК. Во время полной проверки вам будет отправлен запрос на получение объяснений и документов. Уведомление об этом также отобразится на электронной почте и в электронном кабинете декларанта в реестре деклараций.
Во-вторых, в письме будет указано, в отношении каких указанных в декларации данных необходимо предоставить объяснения и подтверждающие документы. Также будут указаны контакты уполномоченного лица НАПК, которое осуществляет полную проверку декларации. По этим контактам вы можете обратиться с вопросами, связанными с полной проверкой.
Вы можете предоставить объяснения и документы, подтверждающие их, в течение 10 рабочих дней. Для этого можно выбрать один из вариантов связи:
Читайте также: ТОП-5 ошибок при декларировании налога на прибыль
Кроме того, ваши объяснения должны быть подписаны электронной подписью или ручкой. Для подтверждения должны быть предоставлены оригиналы документов или копии, заверенные надлежащим образом.
Что будет дальше? После проверки НАПК пришлет справку о результатах полной проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Об отправке документа НАПК также сообщит на email и в электронном кабинете декларанта в Реестре.
Справки о результатах проверки также публикуются на официальном сайте НАПК в разделе «Мониторинг деятельности Национального агентства» с соблюдением требований Закона Украины «О защите персональных данных».
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитахВчера, 12:48 - 46494 12
Новый тариф на газ: из чего состоит цена «голубого топлива»Вчера, 17:43 - 52448 10
У Зеленского рассказали о рисках пенсионной реформыВчера, 16:32 - 1824 7
Рейтинг самых убыточных госкомпаний в Украине7 ч. назад - 1182 6
В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли ценыВчера, 11:00 - 4540 6
Топ стран, откуда украинцы чаще всего импортируют машины10 ч. назад - 1946
Мальта будет платить туристам до 200 евро за отдых в странеВчера, 20:20 - 1605 1
Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформу6 ч. назад - 1445 4
Рейтинг самых убыточных госкомпаний в Украине7 ч. назад - 1182 6
В Украине хотят отменить право постоянного пользования земельными участками — законопроект8 ч. назад - 1147
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать7 ч. назад - 86
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 448
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4458 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1591
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 423