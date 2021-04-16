Что стоит знать, если ваша декларация проходит полную проверку

После кампании декларирования Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало масштабные полные проверки деклараций публичных служащих. Сейчас в полной проверке НАПК уже 375 деклараций должностных лиц.

Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно утвержденному Порядку очередности, сначала проверяются декларации чиновников. Также НАПК может начать полную проверку на основании заявления гражданина или СМИ.

Итак, если НАПК начало полную проверку вашей декларации, это не всегда означает, что она была признана рискованной. Что же нужно знать, если ваши декларации попали в полную проверку?

Во первых, вы получите уведомление от НАПК. Во время полной проверки вам будет отправлен запрос на получение объяснений и документов. Уведомление об этом также отобразится на электронной почте и в электронном кабинете декларанта в реестре деклараций.

Во-вторых, в письме будет указано, в отношении каких указанных в декларации данных необходимо предоставить объяснения и подтверждающие документы. Также будут указаны контакты уполномоченного лица НАПК, которое осуществляет полную проверку декларации. По этим контактам вы можете обратиться с вопросами, связанными с полной проверкой.

Вы можете предоставить объяснения и документы, подтверждающие их, в течение 10 рабочих дней. Для этого можно выбрать один из вариантов связи:

электронное письмо на info@nazk.gov.ua (подписанное КЭП или сканированное);

или сканированное); почтовое письмо по адресу НАПК (ул. Дружбы народов, 28, г. Киев, 1 103);

(ул. Дружбы народов, 28, г. Киев, 1 103); уведомление через личный кабинет в реестре деклараций;

передать пояснения и документы непосредственно в помещении НАПК . Для доступа в помещение надо обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). Если объяснения и документы предоставляет представитель декларанта, он также должен иметь при себе соответствующую доверенность. В связи с пандемией во время визита в НАПК просим соблюдать меры безопасности и передавать документы в защитных масках и перчатках.

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Кроме того, ваши объяснения должны быть подписаны электронной подписью или ручкой. Для подтверждения должны быть предоставлены оригиналы документов или копии, заверенные надлежащим образом.

Что будет дальше? После проверки НАПК пришлет справку о результатах полной проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Об отправке документа НАПК также сообщит на email и в электронном кабинете декларанта в Реестре.

Справки о результатах проверки также публикуются на официальном сайте НАПК в разделе «Мониторинг деятельности Национального агентства» с соблюдением требований Закона Украины «О защите персональных данных».

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