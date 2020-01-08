Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.

Об этом сообщает Главное управление государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Какие штрафы предусмотрены:

за непредставление (кроме случаев, если налоговая декларация не подается) или несвоевременное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность представления которой в контролирующие органы предусмотрено НКУ , – штраф 170 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление;

за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 1020 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление;

невыполнение налогоплательщиком требований, предусмотренных абзацами третьим – пятым п. 50.1 ст. 50 НКУ , об условиях самостоятельного внесения изменений в налоговую отчетность – штраф в размере 5 процентов от суммы самостоятельно начисленного занижения налогового обязательства (недоплаты);

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при самостоятельном доначислении суммы налоговых обязательств другие штрафы, предусмотренные главой 11 раздела II НКУ , не применяются.

Вышеуказанные нормы предусмотрены ст. 120 НКУ.

За нарушение предельного срока для регистрации налоговой накладной предусмотрен штраф в размере:

10% суммы налога на добавленную стоимость, указанной в такой накладной – в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;

20% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;

30% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;

40% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 61 до 365 календарных дней;

50 процентов суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации на 366 и более календарных дней.

Справка Finance.ua:

С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.

Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.