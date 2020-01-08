Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу

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За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.
Об этом сообщает Главное управление государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Какие штрафы предусмотрены:
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Вышеуказанные нормы предусмотрены ст. 120 НКУ.
За нарушение предельного срока для регистрации налоговой накладной предусмотрен штраф в размере:
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