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Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу

Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.

Об этом сообщает Главное управление государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Какие штрафы предусмотрены:

  • за непредставление (кроме случаев, если налоговая декларация не подается) или несвоевременное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность представления которой в контролирующие органы предусмотрено НКУ, – штраф 170 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление;
  • за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 1020 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление;
  • невыполнение налогоплательщиком требований, предусмотренных абзацами третьим – пятым п. 50.1 ст. 50 НКУ, об условиях самостоятельного внесения изменений в налоговую отчетность – штраф в размере 5 процентов от суммы самостоятельно начисленного занижения налогового обязательства (недоплаты);

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  • при самостоятельном доначислении суммы налоговых обязательств другие штрафы, предусмотренные главой 11 раздела II НКУ, не применяются.

Вышеуказанные нормы предусмотрены ст. 120 НКУ.

За нарушение предельного срока для регистрации налоговой накладной предусмотрен штраф в размере:

  • 10% суммы налога на добавленную стоимость, указанной в такой накладной – в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;
  • 20% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;
  • 30% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;

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  • 40% суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации от 61 до 365 календарных дней;
  • 50 процентов суммы налога на добавленную стоимость – в случае нарушения срока регистрации на 366 и более календарных дней.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.
  • Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.
  • Обязанность по подаче налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах возникает при получении в течение отчетного года некоторых доходов.
По материалам Finance.UA
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