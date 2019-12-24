Утверждены новые формы е-декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило новые формы е-декларации и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Это предусмотрено приказом Национального агентства от 12 декабря 2019 года, которым с 1 января 2020 г. вводится новая форма декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Документ также утверждает новую форму уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования.

Справка Finance.ua:

С начала 2020 году в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.