Утверждены новые формы е-декларации

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Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило новые формы е-декларации и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Это предусмотрено приказом Национального агентства от 12 декабря 2019 года, которым с 1 января 2020 г. вводится новая форма декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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Документ также утверждает новую форму уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования.
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