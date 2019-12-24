Декларация об имущественном состоянии и доходах: в каких случаях подается

Обязанность представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах возникает при получении в течение отчетного года некоторых доходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в Днепропетровской области.

Декларированию подлежат следующие доходы:

от осуществления хозяйственной деятельности, полученных физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);

от ведения независимой профессиональной деятельности;

от лица, не являющегося налоговым агентом, кроме случаев прямо предусмотренных НКУ ;

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в виде отдельных видов облагаемых доходов, которые не подлежат налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобождены от налогообложения;

в виде иностранных доходов;

от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование);

в виде суммы задолженности по заключенному налогоплательщиком гражданско-правовому договору, по которой истек срок исковой давности и которая превышает сумму, составляющую 50% месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, кроме сумм налоговой задолженности, по которым истек срок исковой давности согласно разделу II НКУ ;

в виде инвестиционной прибыли от проведения операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, чем ценные бумаги, формах, кроме дохода от операций, указанных в подпунктах 165.1.2, 165.1.40 и 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 НКУ ;

в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества в пределах, облагаемых налогом согласно IV разделу НКУ ;

в виде части доходов от операций с имуществом, размер которой определяется в соответствии с положениями статей 172-173 НКУ ;

в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога на доходы физических лиц, аннулированного кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года;

от продажи собственной продукции животноводства, если их сумма совокупно за год превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года;

от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена, произведена, обработана и/или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему в размерах, превышающих установленные Земельным кодексом Украины, и при условии реализации такой продукции другим физическим лицам;

в случае получения нецелевой благотворительной помощи от благотворителя – физического или юридического лица, если общая сумма полученной нецелевой благотворительной помощи в течение отчетного налогового года превышает ее предельный размер, установленный абзацем первым п. 169.4.1 ст. 169 НКУ ;

в виде благотворительной помощи на восстановление утраченного имущества и на другие нужды по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, и которая предоставляется согласно пп. 165.1.54 ст. 165 НКУ , в сумме, совокупно в течение отчетного (налогового) года превышающей 500 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года;

с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы, получаемые иностранцем, который в отчетном (налоговом) году получил статус резидента Украины;

при отчуждении недвижимого имущества по решению суда об изменении владельца и переходе права собственности на такое имущество;