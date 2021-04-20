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Острый дефицит среди иностранных аграриев в украинских сезонных работниках — эксперт

Острый дефицит среди иностранных аграриев в украинских сезонных работниках — эксперт

Острый дефицит среди иностранных аграриев в украинских сезонных работниках подтвердил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Правда, по его словам, то, что многие заробитчане остались на родине, не совсем отвечает действительности.

Нужно только, чтобы, несмотря на жесткий карантин, было приглашение польского работодателя и наличие четко определенного места обсервации для прохождения изоляции.

«Существует очень интересная особенность. Если еще в 2015—2016 годах около 40% украинцев, которые ехали на заработки в Польшу, видели себя именно в с/х, то сегодня эта тенденция изменилась. Там теперь заняты только 20% наших сограждан. Люди не хотят туда ехать: их заработок прямо зависит от капризов природы», — отметил эксперт.

Где работают. Наши все чаще за границей выбирают работу на производстве, где нет зависимости от погоды и уровня урожая. Там они могут работать по 10−12 часов и по 5−7 дней, зарабатывая намного больше, чем в сельском хозяйстве. Кроме того, трудоустройство в сельском хозяйстве ограничено. И по тем же сезонным причинам.

«Клубнику собирают три месяца, а яблоки — месяц. Тут практичнее пойти работать на конвейер. В общем же в Польше дефицита украинцев пока нет. Это связано с тем, что куча больших предприятий там работают на внешние рынки стран Европы. Там тоже карантин, поэтому невозможно загрузить промышленность на всю мощность», — говорит он.

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Прогноз. Но в ближайшем времени такая ситуация изменится, когда начнут отменяться карантинные ограничения в более развитых странах. Поляки окажутся в ситуации, когда число работодателей, желающих набрать к себе украинцев, не будет совпадать с реальным объемом рабочих рук. И более всего такая тенденция коснется продуктов незавершенного цикла.

Справка Finance.ua:

  • Польша упростит трудоустройство украинцев: правительство Польши сейчас разрабатывает документ иммиграционной политики. Он будет содержать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.

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По материалам УБР
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