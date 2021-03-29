Польша упростит трудоустройство украинцев

Правительство Польши сейчас разрабатывает документ иммиграционной политики. Он будет содержать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.
Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.
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«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», — заявил он.
Министр отметил, что в рамках «Нового курса» также предложит налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», — сообщил министр.
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