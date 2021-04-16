Налоговики напомнили о последнем дне подачи деклараций за март 2021 года

Последний день подачи деклараций за март 2021 года — 20 апреля.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

20 апреля 2021 — последний день подачи налоговой декларации с расчетом:

рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;

рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам;

рентной платы за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;

налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) за март 2021 года в случае подачи налоговой декларации за 2021 год.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу президентский проект закона № 4651 об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Справка Finance.ua:

2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы за 2020 год, более тысячи из них живут в Киеве.

В случае необходимости исправления выявленных ошибок, содержащихся в ранее поданной налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, в будущих налоговых периодах налогоплательщик может отправить в контролирующий орган уточняющую налоговую декларацию.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции ( НАПК ) создали специальные сервисы для предоставления консультаций по заполнению деклараций, а также постоянно работают над усовершенствованием Реестра деклараций.

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