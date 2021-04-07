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Часть украинцев на COVID-вакцинацию зарегистрируют работодатели — Минздрав

Часть украинцев на COVID-вакцинацию зарегистрируют работодатели — Минздрав

Министерство здравоохранения определило категории украинцев, которых в очередь на вакцинацию от коронавируса будут записывать работодатели.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

«Если вы в перечне — о записи в очередь или регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель», — говорится в сообщении.

Алгоритм записи:

1). Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой о формировании списков.

2). Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.

3). Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.

4). В назначенные день и время проводят вакцинацию согласно списку.

5). Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).


Инфографика: Минздрав

Справка Finance.ua:

  • Сейчас вакцинируют всех медиков, военных на фронте, социальных работников, священнослужителей и людей старше 80 лет.
  • Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
  • Новый национальный план вакцинации, который ввел в действие решением СНБО президент Владимир Зеленский, должен поднять вопрос прививок от коронавируса в Украине на более высокий уровень. К концу 2021 года должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

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По материалам Finance.UA
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