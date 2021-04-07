Часть украинцев на COVID-вакцинацию зарегистрируют работодатели — Минздрав

Министерство здравоохранения определило категории украинцев, которых в очередь на вакцинацию от коронавируса будут записывать работодатели.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.
«Если вы в перечне — о записи в очередь или регистрации на прививку против COVID-19 (в зависимости от того, какой этап прививочной кампании) позаботится ваш работодатель», — говорится в сообщении.
Алгоритм записи:
1). Региональные координаторы по вакцинации проинформируют управленцев каждой сферы, в частности руководителей учреждений, о начале вакцинации этой целевой группы и обратятся с просьбой о формировании списков.
2). Руководители учреждений передают эти списки региональному координатору по вакцинации.
3). Руководители учреждений готовят помещения для вакцинации и договариваются с региональным координатором о времени и месте визита мобильной бригады.
4). В назначенные день и время проводят вакцинацию согласно списку.
5). Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения).
Инфографика: Минздрав
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