0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 250 0

Тариф на лечение инсульта в Украине подняли в 5 раз

Тариф на лечение инсульта в Украине подняли в 5 раз

В Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий.

Среди прочего, с 1 апреля в пять раз по сравнению в прошлым годом вырос тариф на лечение инсульта. Он может достигать 97 тыс. гривен — в зависимости от тяжести случая.

Читайте также: Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тыс. гривен

Эти деньги больницам выплачивает государство. Самим пациентам ничего платить не нужно.

Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Существенно повысили тарифы на лечение такой болезни как инсульт. Приведу маленький пример. 1 апреля прошлого года тариф, который государство платило за лечение инсульта, был 19,3 тыс. гривен — без какой-либо разницы, какое состояние у человека после инсульта. Сейчас тариф увеличен до 97 тыс. гривен в зависимости от метода лечения, от того, какой именно инсульт», — объяснил министр.

Он добавил, что сердечно-сосудистые заболевания в структуре причин смертности в Украине занимают первое место с показателем 67%.

В целом в перечень бесплатных услуг при инсульте и инфаркте входят:

  • диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
  • проведение тромболитической терапии (инсульт),
  • проведение стентирования (инфаркт);
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • реабилитационная помощь в остром периоде.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.