Тариф на лечение инсульта в Украине подняли в 5 раз

В Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий.
Среди прочего, с 1 апреля в пять раз по сравнению в прошлым годом вырос тариф на лечение инсульта. Он может достигать 97 тыс. гривен — в зависимости от тяжести случая.
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Эти деньги больницам выплачивает государство. Самим пациентам ничего платить не нужно.
Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Существенно повысили тарифы на лечение такой болезни как инсульт. Приведу маленький пример. 1 апреля прошлого года тариф, который государство платило за лечение инсульта, был 19,3 тыс. гривен — без какой-либо разницы, какое состояние у человека после инсульта. Сейчас тариф увеличен до 97 тыс. гривен в зависимости от метода лечения, от того, какой именно инсульт», — объяснил министр.
Он добавил, что сердечно-сосудистые заболевания в структуре причин смертности в Украине занимают первое место с показателем 67%.
В целом в перечень бесплатных услуг при инсульте и инфаркте входят:
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