Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что добьется, чтобы минимальная зарплата врачей в Украине начиналась от 23 тысяч гривен в месяц. Он называет это «принципиальной позицией».

Об этом он написал в Facebook.

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По словам министра, медики поддерживают вакцинацию и являются настоящими героями.

Он добавил, что если год назад мощности украинских лабораторных центров едва ли достигали 200 тестирований в сутки, то сегодня — 80 тысяч.

«Медики — настоящие герои, поэтому повышение им зарплат — моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, младшего — 12 тысяч гривен. И мы добьемся этого», — сказал Степанов.