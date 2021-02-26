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Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен

Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что добьется, чтобы минимальная зарплата врачей в Украине начиналась от 23 тысяч гривен в месяц. Он называет это «принципиальной позицией».

Об этом он написал в Facebook.

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По словам министра, медики поддерживают вакцинацию и являются настоящими героями.

Он добавил, что если год назад мощности украинских лабораторных центров едва ли достигали 200 тестирований в сутки, то сегодня — 80 тысяч.

«Медики — настоящие герои, поэтому повышение им зарплат — моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, младшего — 12 тысяч гривен. И мы добьемся этого», — сказал Степанов.

По материалам РБК-Украина
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