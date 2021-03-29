Кабмин расширил доступ к льготным кредитам креативным индустриям

Правительство внесло изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Что это даст:

этими изменениями Кабинет Министров усовершенствовал программу господдержки «Доступные кредиты 5-7-9%»;

таким образом, больше представителей сферы креативных индустрий и туризма смогут получить помощь от государства для развития бизнеса, экспорта, рефинансирования своих кредитов, что будет способствовать сохранению и функционированию их бизнеса в период действия карантина.

Зачем это? В Правительстве понимают, что из-за распространения коронавируса и введения ограничений малый и средний бизнес, в частности представители креативных индустрий и туризма сталкиваются с невозможностью предоставлять услуги, теряют рынки сбыта из-за запрета или уменьшения платежеспособности потребителей.

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При этом им необходимо содержать персонал, сохранять основные средства в рабочем состоянии до возобновления деятельности после карантина. Также необходимо выполнять текущие обязательства и постоянные расходы.

Поэтому принятие этого решения позволит восстановить активность предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений.

Справка Finance.ua:

Стоит отметить, что ранее максимальная помощь-компенсация от государства для малого и среднего бизнеса, который в прошлом году получил кредит по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», увеличена с 200 000 евро до 400 000 евро.

Также стало известно, что кредиты по программе «5-7-9%» получил только каждый седьмой желающий.

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