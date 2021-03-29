Кабмин расширил доступ к льготным кредитам креативным индустриям

Правительство внесло изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Что это даст:
Зачем это? В Правительстве понимают, что из-за распространения коронавируса и введения ограничений малый и средний бизнес, в частности представители креативных индустрий и туризма сталкиваются с невозможностью предоставлять услуги, теряют рынки сбыта из-за запрета или уменьшения платежеспособности потребителей.
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При этом им необходимо содержать персонал, сохранять основные средства в рабочем состоянии до возобновления деятельности после карантина. Также необходимо выполнять текущие обязательства и постоянные расходы.
Поэтому принятие этого решения позволит восстановить активность предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений.
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