0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Кабмин расширил доступ к льготным кредитам креативным индустриям

Кабмин расширил доступ к льготным кредитам креативным индустриям

Правительство внесло изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Что это даст:

  • этими изменениями Кабинет Министров усовершенствовал программу господдержки «Доступные кредиты 5-7-9%»;
  • таким образом, больше представителей сферы креативных индустрий и туризма смогут получить помощь от государства для развития бизнеса, экспорта, рефинансирования своих кредитов, что будет способствовать сохранению и функционированию их бизнеса в период действия карантина.

Зачем это? В Правительстве понимают, что из-за распространения коронавируса и введения ограничений малый и средний бизнес, в частности представители креативных индустрий и туризма сталкиваются с невозможностью предоставлять услуги, теряют рынки сбыта из-за запрета или уменьшения платежеспособности потребителей.

Читайте также: Программу «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФЛПам

При этом им необходимо содержать персонал, сохранять основные средства в рабочем состоянии до возобновления деятельности после карантина. Также необходимо выполнять текущие обязательства и постоянные расходы.

Поэтому принятие этого решения позволит восстановить активность предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений.

Справка Finance.ua:

  • Стоит отметить, что ранее максимальная помощь-компенсация от государства для малого и среднего бизнеса, который в прошлом году получил кредит по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», увеличена с 200 000 евро до 400 000 евро.
  • Также стало известно, что кредиты по программе «5-7-9%» получил только каждый седьмой желающий.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.