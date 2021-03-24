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Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году до 3,8% с ожидавшихся ранее 3%.

Об этом сообщает со ссылкой на новый экономический обзор Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

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“Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19 и направлением экономической политики по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на 3,8 процента базируется на позитивных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией”, – указали во Всемирном банке.

Согласно данным Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году оценено на уровне 4,2%, а уже в 2021 году прогнозируется 3,8% роста, в 2022 году – 3% роста. Прогноз на 2021 год улучшен на 0,8%, а на 2022 год ухудшен на 0,1%.

Справка Finance.ua:

  • Первые данные Госстата по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины за 2020 год позволяют оценить потери от кризиса. В среднем каждый житель страны потерял около 8% своего потенциального благосостояния.
  • Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко ожидает рост ВВП на 5,1% в 2021 году. При этом, по ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.
  • Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год — 28,12 грн/доллар. 2022 год — 27,96 грн/доллар.

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По материалам УНН
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