Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году до 3,8% с ожидавшихся ранее 3%.
Об этом сообщает со ссылкой на новый экономический обзор Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.
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“Ожидается, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19 и направлением экономической политики по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на 3,8 процента базируется на позитивных трендах в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и учитывает возможность дальнейших временных локдаунов в первой половине 2021 года из-за задержек с вакцинацией”, – указали во Всемирном банке.
Согласно данным Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году оценено на уровне 4,2%, а уже в 2021 году прогнозируется 3,8% роста, в 2022 году – 3% роста. Прогноз на 2021 год улучшен на 0,8%, а на 2022 год ухудшен на 0,1%.
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