У президента прогнозируют рост ВВП на 5,1% в 2021 году

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко ожидает рост ВВП на 5,1% в 2021 году. Об этом она заявила 17 марта во время общения с журналистами в кулуарах форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
«В 2021-м наши ожидания — это рост ВВП на уровне 5,1%», — сказала Свириденко.
При этом, по ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.
Стоит отметить, что, по прогнозам экспертов GET, рост экономики Украины достигнет максимум 4,3%. Это произойдет в том числе и за счет поступлений от Международного валютного фонда, которые ожидаются летом.
В то же время в S&P прогнозируют рост ВВП на 4% в этом году. Международное агентство также подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «В» и рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaА».
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