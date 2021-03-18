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Последствия 2020: сколько потерял каждый украинец

Последствия 2020: сколько потерял каждый украинец

Первые данные Госстата по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины за 2020 год позволяют оценить потери от кризиса. В среднем каждый житель страны потерял около 8% своего потенциального благосостояния.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Госстат оценивает номинальный ВВП Украины за 2020 год в 4194,1 млрд гривен. Реальный ВВП (с учетом инфляции) упал за год на 4,0%, что несколько больше, чем в среднем по миру (МВФ оценивает падение мировой экономики в 3,5%).

До кризиса, который в Украине начался в начале 2020 года с падения в промышленности, на транспорте и в других базовых отраслях, правительство ожидало, что экономика вырастет на 3,3%. Эти цифры были заложены в государственный бюджет. Прогнозировалось, что номинальный ВВП за год вырастет до 4551,7 млрд гривен.

Однако в марте в Украине был введен жесткий карантин, а прогноз пересмотрен в сторону падения ВВП на 4,8%. Максимальным снижение ВВП стало во втором квартале – на 11,2%, а в конце года экономика почти прекратила падение.

До кризиса в правительстве ожидали, что номинальный ВВП Украины на одного человека составит 109,04 тысячи гривен при росте экономики на 3,3%. В итоге номинальный ВВП за 2020 год составил 100,47 тысячи гривен, что на 7,9% (8,57 тысячи гривен) меньше первоначального прогноза.

Зарплаты. Несмотря на рост номинальных зарплат за 2020 год, в результате средняя зарплата оказалась значительно ниже ожиданий правительства. Прогнозировалось, что зарплата достигнет 12 043 гривен в среднем за год. Однако она составила 11 591 гривну (на 452 гривны в месяц меньше).

Курс. Кроме номинальных потерь в гривнах украинцы стали беднее из-за девальвации гривны к доллару и евро. Официальный курс доллара к гривне за 2020 год вырос на 19,4% до 28,27 гривен. Рост курса евро был еще больше – на 31,5 до 34,73 гривен за евро. В результате покупательная способность украинцев значительно упала.

Курс Bitcoin. В 2009 году эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель Bitcoin подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%. 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предвидел “самый страшный” медвежий рынок в 2021 году.
  • Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год — 28,12 грн/доллар. 2022 год — 27,96 грн/доллар.

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По материалам РБК-Украина
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