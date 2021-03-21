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За несвоевременную уплату рассроченного налогового долга начисляется штраф и пеня — ГНС

За несвоевременную уплату рассроченного налогового долга начисляется штраф и пеня — ГНС

Если налогоплательщик нарушает условия погашения рассроченного денежного обязательства или налогового долга, то договоры о рассрочке могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

С первого дня после расторжения договора, на рассроченные суммы, оставшиеся неуплаченными, начисляются пеня и штраф.

Налоговики напоминают, что налогоплательщики — физические лица, в том числе самозанятые лица, у которых по состоянию на 1 декабря 2020 г. был налоговый долг, общий размер которого вместе со штрафными санкциями, пеней и процентами за пользование рассрочкой/отсрочкой не превышал 6800 гривен имеют возможность воспользоваться отсрочкой налогового долга.

Как воспользоваться этой нормой:

  • налогоплательщику необходимо обратиться с заявлением произвольной формы в контролирующий орган, где учитывается такой налоговый долг. Заявление можно подать как в бумажном, так и в электронном виде.

Отсрочка предоставляется без начисления процентов за пользование отсрочкой. При этом оплатить отсроченные суммы налогового долга необходимо до 29 декабря 2021 года. Если налогоплательщик уплатил полную сумму отложенного налогового долга не позднее определенного срока, штрафные санкции и пеня на такие уплаченные отсроченные суммы не применяются и не начисляются.

В случае, если общая сумма налогового долга по состоянию на 1 декабря 2020 г. превышает 6800 гривен или с заявлением обратился плательщик, не подпадающий под действие Закона № 1072, контролирующий орган направляет такому налогоплательщику в месячный срок отказ в предоставлении отсрочки.

Справка Finance.ua:

  • Списанию подлежит налоговый долг налогоплательщика, возникший вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
  • В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

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По материалам Finance.UA
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