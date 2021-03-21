В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»

Минцифры планирует запустить услугу “Статичный QR” на электронном сервисе госуслуг “Дія”. С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.
“На Diia Summit скоро мы презентуем услугу «Статичный QR». Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте”, – пишет Федоров.
Как это будет работать:
“Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать”, – добавил министр.
По его словам, это будет новый этап развития цифровых документов в стране.
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