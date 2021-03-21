В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»

Минцифры планирует запустить услугу “Статичный QR” на электронном сервисе госуслуг “Дія”. С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

“На Diia Summit скоро мы презентуем услугу «Статичный QR». Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте”, – пишет Федоров.

Как это будет работать:

клиент, наведя камеру на QR-код, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа;

подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа.

“Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать”, – добавил министр.

По его словам, это будет новый этап развития цифровых документов в стране.

Справка Finance.ua:

Минцифры внедряет в приложении Дія бесконтактную технологию NFC , благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ .

Минцифры планирует перевести кабинет налогоплательщика в «Дію».

Через портал «Дія» за год зарегистрировалось более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей ( ФЛП ). При этом Днепропетровщина стала лидером по открытию ФЛП таким образом.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫