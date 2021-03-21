0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 257 0

В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»

В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»

Минцифры планирует запустить услугу “Статичный QR” на электронном сервисе госуслуг “Дія”. С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

“На Diia Summit скоро мы презентуем услугу «Статичный QR». Любой предприниматель сможет создать QR, разместить его на удобном месте”, – пишет Федоров.

Как это будет работать:

  • клиент, наведя камеру на QR-код, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа;
  • подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа.

“Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать”, – добавил министр.

По его словам, это будет новый этап развития цифровых документов в стране.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры внедряет в приложении Дія бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.
  • Через портал «Дія» за год зарегистрировалось более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). При этом Днепропетровщина стала лидером по открытию ФЛП таким образом.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.