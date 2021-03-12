Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону

Минцифры внедряет в приложении Дія бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
“Все уже давно привыкли оплачивать покупки онлайн, поднеся телефон к терминалу. Это позволяет сделать технология NFC, которая скоро будет доступна в Дії”, – пишет Федоров.
Что изменится с новой технологией:
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“Приложив паспорт к Дія, можно авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа. Эта уникальная технология расширяет цифровые возможности украинцев для регистрации в Дія. Крутое решение для тех, кому 14 лет, кто не является клиентом банка, подключённого к системе BankID НБУ, либо вообще не имеет счета в банке”, – объясняет министр.
С помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации. PhotoID будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться приложением без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы.
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