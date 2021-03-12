0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону

Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону

Минцифры внедряет в приложении Дія бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“Все уже давно привыкли оплачивать покупки онлайн, поднеся телефон к терминалу. Это позволяет сделать технология NFC, которая скоро будет доступна в Дії”, – пишет Федоров.

Что изменится с новой технологией:

  • теперь вы сможете стать пользователем Дії, если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID НБУ;
  • скоро стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. Это будет дополнительный способ авторизации.

Читайте также: Цифровые водительские права в приложении «Дія» приравняли к бумажным

“Приложив паспорт к Дія, можно авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа. Эта уникальная технология расширяет цифровые возможности украинцев для регистрации в Дія. Крутое решение для тех, кому 14 лет, кто не является клиентом банка, подключённого к системе BankID НБУ, либо вообще не имеет счета в банке”, – объясняет министр.

С помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации. PhotoID будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться приложением без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.