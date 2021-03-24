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Через портал «Дія» открыли уже 275 тысяч ФЛП

Через портал «Дія» открыли уже 275 тысяч ФЛП

Через портал «Дія» за год зарегистрировалось более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). При этом Днепропетровщина стала лидером по открытию ФЛП таким образом.

Об этом сообщил руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.

«Для того, чтобы открыть ФЛП на портале Дія, нужно заполнить только десять полей в любое время. Подача заявления проводится в несколько кликов и занимает всего 10 минут. Такой возможностью за год существования портала воспользовались более 23 тысяч жителей Днепропетровщины. В общем через портал Дія зарегистрировалось более 275 тысяч ФЛП», — отметил Баник.

Баник напомнил, что на портале «Дія» доступны более 50 онлайн-услуг.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры внедряет в приложении Дія бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.
  • Министерство цифровой трансформации Украины в апреле планирует запустить услуги автоматической регистрации физлиц-предпринимателей на портале «Дія», а также возможность уплаты налогов в приложении.
  • Водителям рассказали, как в мобильном приложении «Дія» проверить долги и штрафы за нарушение ПДД.

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По материалам УНН
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