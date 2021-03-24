Через портал «Дія» открыли уже 275 тысяч ФЛП

Через портал «Дія» за год зарегистрировалось более 275 тысяч физических лиц — предпринимателей (ФЛП). При этом Днепропетровщина стала лидером по открытию ФЛП таким образом.
Об этом сообщил руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник.
«Для того, чтобы открыть ФЛП на портале Дія, нужно заполнить только десять полей в любое время. Подача заявления проводится в несколько кликов и занимает всего 10 минут. Такой возможностью за год существования портала воспользовались более 23 тысяч жителей Днепропетровщины. В общем через портал Дія зарегистрировалось более 275 тысяч ФЛП», — отметил Баник.
Баник напомнил, что на портале «Дія» доступны более 50 онлайн-услуг.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 2364 5
В Польше растет количество иностранцев-бизнесменов, украинцев — больше всего3 ч. назад - 268 2
Кредитный онлайн-договор риравнивается к бумажному - НБУ6 ч. назад - 335 2
Киев закупит автобусы на €18,595 млнВчера, 19:23 - 212 2
На дороге от Киева до границы с Беларусью начался капитальный ремонтВчера, 19:41 - 391 2
Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала годаВчера, 19:02 - 641
Philips продает бизнес по производству бытовой техникиВчера, 22:00 - 593 1
Продана самая большая в мире картина за 62 млн дол. (фото)Вчера, 18:34 - 546
На чем украинцы экономят больше всего (инфографика)4 ч. назад - 499 1
«Нафтогаз» заявил о возможных перебоях с отоплением. Под угрозой 15 регионовВчера, 14:47 - 492 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 476
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 540
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1629 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 659 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2088 2