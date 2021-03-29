Некоторым украинским пенсионерам повысят пенсионный возраст и пересчитают пенсии

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий.
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Таким образом, и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигли возраста 59,6 лет до апреля этого года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.
В 2027 году пройдет последний этап повышения требования к наличию стажа: нужно будет иметь не меньше 35 лет для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.
Сейчас эта норма составляет всего 28 лет. «Но начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — говорится в законе.
С 2028 года украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа — 40 лет.
Кому пересчитают пенсии с 1 апреля:
Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.
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