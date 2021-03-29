Некоторым украинским пенсионерам повысят пенсионный возраст и пересчитают пенсии

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м. Кроме того, с 1 апреля примерно для 2 млн работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий.

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Таким образом, и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигли возраста 59,6 лет до апреля этого года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.

В 2027 году пройдет последний этап повышения требования к наличию стажа: нужно будет иметь не меньше 35 лет для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Сейчас эта норма составляет всего 28 лет. «Но начиная с 1 января 2028-го, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста», — говорится в законе.

С 2028 года украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа — 40 лет.

Кому пересчитают пенсии с 1 апреля:

перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально;

примерный размер прибавки может составить около 2% от размера пенсии.

Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 января 2021-го на 12 месяцев ужесточили требования для выхода на пенсию. Если в 2020-м нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет.

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень.

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