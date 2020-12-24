В Украине повысили пенсионный возраст, но не для всех

В Украине с 1 января 2021-го на 12 месяцев ужесточили требования для выхода на пенсию. Если в 2020-м нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет.

Об этом говорится в законе “Об общегосударственном пенсионном страховании”.

Для выхода на пенсию в 63 года в 2021-м нужно иметь от 18 до 28 лет стажа, чтобы получить выплату в 65 лет – от 15 до 18 лет стажа.

Требования по стажу будут расти до 2027 года до тех пор, пока для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа. Это приведет к тому, что вовремя на заслуженный отдых смогут выходить только 45% украинцев.

В Украине неофициально работает каждый пятый. 20,6% трудоустроены без официального оформления, они не платят взносы в Пенсионный фонд и рискуют остаться без выплаты.

Также увеличат пенсионный возраст для женщин. С апреля 2021-го пенсионный возраст увеличат до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м.

Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигнут возраста 59,6 лет до апреля следующего года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.

Справка Finance.ua: